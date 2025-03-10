Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mart 2025 13:56
Duruşma gününe telefonla arayıp çağırmak ?

Duruşmalara telefonla arayıp çağırmak kimin görevi böyle bir şey olabilir mi zaten tebliğ almış bir de üstüne şahsi telefondan arayın gelin demek ne kadar doğru


E.Kayı Han
Editor
10 Mart 2025 14:10

Doğru değil böyle bir uygulama yapılmaması lazım. Hatalı bir uygulama.


Vortex8
Aday Memur
10 Mart 2025 14:17

Editörüm aramam zaten sorarsa da aramam derim ben ne mecburum şahsi telefonumdan milleti arıyayım gelin duruşmaya oldu tebligat almış mı ona bakarım .. iç hat dışarıya açık olsa yine ararım ama şahsi numaramla aramam

E.Kayı Han, 2 saat önce

Doğru değil böyle bir uygulama yapılmaması lazım. Hatalı bir uygulama.


E.Kayı Han
Editor
10 Mart 2025 14:39

Bu yönde amirinizden size bir talep geliyorsa ya kendisinin telefonunu isteyin verin sizin telefondan arayım deyin ya da bu tür aramalar için kullanılacak faturası kamu tarafından ödenecek bir hat ve telefon talep edin.

Bakalım aynı talepte bulunacak mı? Arayın diyecek mi?

Sürekli bir şeyler icat etmeye çalışıyorlar kendi kafalarından. Kabul ettiğiniz sürece de daha fazlasını istiyorlar. Görev tanımınız da olmayan işleri yapmayın.

Yanlış anlaşılma olmasın siz zaten aramam demişsiniz burada sizin şahsınızda bu konuyu okuyan, bu tür hukuki olmayan taleplere evet diyen arkadaşlara sesleniyorum.

Vortex8, 2 saat önce

Editörüm aramam zaten sorarsa da aramam derim ben ne mecburum şahsi telefonumdan milleti arıyayım gelin duruşmaya oldu tebligat almış mı ona bakarım .. iç hat dışarıya açık olsa yine ararım ama şahsi numaramla aramam


KatipTR
Memur
10 Mart 2025 15:04

Benim en nefret ettiğim konulardan birisi bu, asliye ceza mahkemesinde göreve ilk başladığımda hakimim bu konuda beni çok yormuştu, dosyaları karara çıkarıp terfi almak almak için birçok hakim bunu yapıyor, en sonunda vatandaşın birisi ile bir sıkıntı yaşadık hakaret suçundan mahkemelik olduk, 12 yıl olmuş o tarihten beri kimseyi aramadım, kesinlikle ama kesinlikle yanlış bir uygulama çünkü aradığımız kişilerin çoğu sanık veya sıkıntılı insanlar sonradan birçoğu salça oluyor, ancak şöyle bir mesele var buradan "kesinlikle arama, resti çekx karşı çık" demesi kolay, örnek veriyorum ağır ceza mahkemesinde çalışıyorsun mahkeme başkanı bu konuda istekte bulunuyor hadi gel de arama, bu meslekte herkesin bir hedefi var, müdürlük sınavı vs. bir soruşturma geçirmeyeyim veya yerim değişmesin rahatım bozulmasın diye bu tür şeylere katlanılıyor özellikle yeni başlayan arkadaşlar, bunun tek çözümü her kalemde dışarıya açık bir telefon olacak onunla kimi araman gerekiyorsa arayacaksın

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