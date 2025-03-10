Duruşma gününe telefonla arayıp çağırmak ?

Bu yönde amirinizden size bir talep geliyorsa ya kendisinin telefonunu isteyin verin sizin telefondan arayım deyin ya da bu tür aramalar için kullanılacak faturası kamu tarafından ödenecek bir hat ve telefon talep edin.

Bakalım aynı talepte bulunacak mı? Arayın diyecek mi?

Sürekli bir şeyler icat etmeye çalışıyorlar kendi kafalarından. Kabul ettiğiniz sürece de daha fazlasını istiyorlar. Görev tanımınız da olmayan işleri yapmayın.

Yanlış anlaşılma olmasın siz zaten aramam demişsiniz burada sizin şahsınızda bu konuyu okuyan, bu tür hukuki olmayan taleplere evet diyen arkadaşlara sesleniyorum.