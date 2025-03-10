Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mart 2025 13:56
Yürütmenin durdurulması kararı

Idareye dava actim savunma alinmadan yurutmenin durdurulmasi karari kac gunde cikar

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