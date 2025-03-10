Her bütceye uygun hurma çeşi̇di̇mi̇z mevcuttur. sadece yeni̇ mahsül medi̇ne hurma satisimiz mevcuttur.i̇srai̇l,misir,ürdün,i̇ran vs...menşei̇li̇ ürün satmiyoruz. mebrum medi̇ne karişik (jumbo,large,medi̇um) uygun fi̇yata... 475 5 ki̇lo alimda kg 450 sugai̇ lüx (şeker orani az,di̇yet hurma) 415 5 kg alimda 400 sugai̇ 1 numara 375 5 kg alimda 350 sefavi̇ (kan yapici karaci̇geri̇ destekler 315 5 kg alimda 300 hudri̇ (si̇ndi̇ri̇mi̇ kolaylaştirir) 315 5 kg alimda 300 acve lüx (peygamber hurmasi) 415 5 kg alimda 400 acve 1 numara 375 5 kg alimda 350 sükkari̇ yaş hurma 500 gr paket 140 5 kg alimda paket 130 tl türki̇yeni̇n her i̇li̇ne ptt kargo i̇le tesli̇mat yapilir. kapida ödeme yoktur otobüsle gönderi̇m yoktur. 1 kg/desi̇ 85 (ki̇lo arttikça makul oranda kargo ücreti̇ yansomaktadir. si̇pari̇ş si̇zden tesli̇mat bi̇zden... i̇brahi̇m&hati̇ce demi̇rci̇ ümrani̇ye/i̇stanbul 05303252180 05376061158 watsab veya dm den ulasabi̇li̇rsi̇ni̇z. afi̇yet şi̇fa olsun herkese hayirli ramazanlar di̇leri̇z.
Her bütceye uygun hurma çeşi̇di̇mi̇z mevcuttur. sadece yeni̇ mahsül medi̇ne hurma satisimiz mevcuttur.i̇srai̇l,misir,ürdün,i̇ran vs...menşei̇li̇ ürün satmiyoruz. mebrum medi̇ne karişik (jumbo,large,medi̇um) uygun fi̇yata... 475 5 ki̇lo alimda kg 450 sugai̇ lüx (şeker orani az,di̇yet hurma) 415 5 kg alimda 400 sugai̇ 1 numara 375 5 kg alimda 350 sefavi̇ (kan yapici karaci̇geri̇ destekler 315 5 kg alimda 300 hudri̇ (si̇ndi̇ri̇mi̇ kolaylaştirir) 315 5 kg alimda 300 acve lüx (peygamber hurmasi) 415 5 kg alimda 400 acve 1 numara 375 5 kg alimda 350 sükkari̇ yaş hurma 500 gr paket 140 5 kg alimda paket 130 tl türki̇yeni̇n her i̇li̇ne ptt kargo i̇le tesli̇mat yapilir. kapida ödeme yoktur otobüsle gönderi̇m yoktur. 1 kg/desi̇ 85 (ki̇lo arttikça makul oranda kargo ücreti̇ yansomaktadir. si̇pari̇ş si̇zden tesli̇mat bi̇zden... i̇brahi̇m&hati̇ce demi̇rci̇ ümrani̇ye/i̇stanbul 05303252180 05376061158 watsab veya dm den ulasabi̇li̇rsi̇ni̇z. afi̇yet şi̇fa olsun herkese hayirli ramazanlar di̇leri̇z.