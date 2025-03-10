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Editörler : Radore


10 Mart 2025 15:05
Yeni mahsül Medine Hurmaları

Her bütceye uygun hurma çeşi̇di̇mi̇z mevcuttur. sadece yeni̇ mahsül medi̇ne hurma satisimiz mevcuttur.i̇srai̇l,misir,ürdün,i̇ran vs...menşei̇li̇ ürün satmiyoruz. mebrum medi̇ne karişik (jumbo,large,medi̇um) uygun fi̇yata... 475 5 ki̇lo alimda kg 450 sugai̇ lüx (şeker orani az,di̇yet hurma) 415 5 kg alimda 400 sugai̇ 1 numara 375 5 kg alimda 350 sefavi̇ (kan yapici karaci̇geri̇ destekler 315 5 kg alimda 300 hudri̇ (si̇ndi̇ri̇mi̇ kolaylaştirir) 315 5 kg alimda 300 acve lüx (peygamber hurmasi) 415 5 kg alimda 400 acve 1 numara 375 5 kg alimda 350 sükkari̇ yaş hurma 500 gr paket 140 5 kg alimda paket 130 tl türki̇yeni̇n her i̇li̇ne ptt kargo i̇le tesli̇mat yapilir. kapida ödeme yoktur otobüsle gönderi̇m yoktur. 1 kg/desi̇ 85 (ki̇lo arttikça makul oranda kargo ücreti̇ yansomaktadir. si̇pari̇ş si̇zden tesli̇mat bi̇zden... i̇brahi̇m&hati̇ce demi̇rci̇ ümrani̇ye/i̇stanbul 05303252180 05376061158 watsab veya dm den ulasabi̇li̇rsi̇ni̇z. afi̇yet şi̇fa olsun herkese hayirli ramazanlar di̇leri̇z.

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