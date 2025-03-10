Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mart 2025 15:17
Antalya Merkez Cezaevleri (NAS)

Antalya E Tipi,

Antlaya YGC,

Antalya Y Tipi,

Antalya S Tipi

Antalya L Tipi

Cezaevlerinde Çalışan İKM Arkadaşlar; bu Cezaevlerin Artısı, Eksisi Her Yönden Tercih Edilebilir yada Edilmemesini Düşündüğünüz Konuları ve Önerilerilerinizi Yazabilirmisiniz ya da Özelden Belirtebilirmisiniz.

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