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Editörler : Radore


10 Mart 2025 15:18
cadılık eğitimi verilir..

kontenjanlar sınırlıdır. kayıt olmakta acele ediniz..


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
10 Mart 2025 15:31

Bu eğitim, tarihsel olarak, belirli ritüelleri, büyü yapma tekniklerini, doğa ile uyumlu yaşama yöntemlerini ve bazen mistik veya ezoterik öğretileri kapsar. Witchcraft, çoğunlukla eski inançlar, halk gelenekleri, doğa tabanlı dinler ve ritüellerle ilişkilendirilir.

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