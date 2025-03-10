Ceza Mahkemeleri Silah Süreçleri;

Merhaba,

Silahların ceza mahkemelerine giriş geliş süreçlerini bilen ve konu hakkında net bilgisi olan arkadaşlar konuyu cevaplarsa mutlu olurum;

Mahkememizce ATK'ya gönderilmek üzere istenilen silahlar oluyor, bu silahlar emanet memurluğundan geldiğinde çuvala koyup göndermemiz gerekiyor. çuval sonrası belirli bir ip boğumu yapma süreci var, daha sonra silah inceleme dönüşü geliyor vs.

Bu süreçle ilgili silahı postaneye teslim ettik ve silahı kaybettiler. Alındı belgemiz Allah'a çok şükür var günlerdir bulunamıyor.

Fakat bu konuda süreçte bir yanlışlık olduğunun kanısındayım. Çünkü mahkeme personeli hayatında silahı eline almamış kişiler ve bu konuda eğitim de almamış kişilerdir. Emanetten silah ATK'ya gönderilmek üzere mahkemeye geldiğinde veya ATK'dan inceleme dönüşü sonrası silah emanete gönderilmek üzere mahkemeye tekrar geldiğinde içerisinde mermi kalabilme durumu olabilir. Herhangi bir yaralanma durumu olabilir, ya da mahkemelerde bununla ilgili bir kasa gibi ortam olmadığından ve kaleme günde birçok insan giriş çıkışı olduğundan kayıp da olabilir. Bu konuda endişe ediyorum. Kendimce olması gereken sürecin mahkemenin olaya dahil edilmeden,

Yazı ile emanetteki eşyanın direkt ATK'ya gönderilmesinin sağlanması,

ATK dönüşünde ise çuvalın yeniden mahkemeye gelmeden emanete girişinin sağlanmış olması ve mahkemenin bu konuda haberdar edilmesi ve ATK raporunun mahkemeye ulaşmasının daha doğru olacağına inanıyorum.

Bu konunun mevzuatını da tam olarak bilen arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.

NOT : O işi de sen yap bu işi de sen yap tarzında yorum yapacak arkadaşlara şimdiden selamlarımı iletiyorum.