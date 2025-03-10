Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


10 Mart 2025 15:44
Memurlar.Net Reklamları
Özellikle site yönetimi takip etmeli bu konuyu. Site üzerinde zamanında " Enerji Tarlası " üzerine reklam verildi sizler bu tarz şeylere nasıl izin verebiliyorsunuz. Şimdide bakıyorum Kira Getirisi vs yazıyor reklamlarda zaten sürekli gizli reklam var uygulamada elimiz bir yere çarpmasın direkt reklam açılıyor. Dün ÇiftlikBank , Enerji Tarlası gibi yerlerde insanlar dolandırıldı sizde kısmi reklamları yaptınız bugünde bu reklamlara dikkat etmelisiniz.

E.Kayı Han
Editor
10 Mart 2025 15:58

Sizler kendi telefonunuzda tabletinizde bilgisayarınızda kısacası memurlar.nete girdiğiniz cihazda ne aratırsanız ona benzer reklamlar çıkar.


İlledeVatanım
Aday Memur
10 Mart 2025 16:01
Hocam , telefon kişiselleştirilmiş reklamlara kapalı ayrıca bu sadece telefon değil harici bir PC'den girincede aynı.
E.Kayı Han, 33 dk. önce

Sizler kendi telefonunuzda tabletinizde bilgisayarınızda kısacası memurlar.nete girdiğiniz cihazda ne aratırsanız ona benzer reklamlar çıkar.


İlledeVatanım
Aday Memur
10 Mart 2025 16:02
Ayrıca konu hakkında bilincimiz mevcu zamanında Çiftlik Banka'ta çok canı yana dün Enerji Tarlasında çok canı yanan kamu personeli olduğu için bu tür durumlara düşmesi - düşürülmemesi adına yazdım.

E.Kayı Han
Editor
10 Mart 2025 16:15

Anlıyorum ama sabit reklam yayınlanmıyor kullanıcının kendi kişisel cihazlarında ki aramalara ve ziyaret ettiği sitelere göre reklam yayınlanıyor. Sizde enerji tarlası çıkan yerde benim cihazımda araç motor yağı çıkıyor.

İlledeVatanım, 29 dk. önce
Ayrıca konu hakkında bilincimiz mevcu zamanında Çiftlik Banka'ta çok canı yana dün Enerji Tarlasında çok canı yanan kamu personeli olduğu için bu tür durumlara düşmesi - düşürülmemesi adına yazdım.

E.Kayı Han
Editor
10 Mart 2025 16:18

Örneğin şu an benim ana sayfamda gözüken reklamlar, bim, columbia, türkiye diyanet vakfı ve fuzul ev.


İlledeVatanım
Aday Memur
10 Mart 2025 16:21
Bende, Osiaş diye bir şey Memurlara özel küçük birikimlerle vergiden muaf kira geliri , Arçelik, Flo sanırım dolandırılmaya mğsait görüyor : ) Burada bahsetmek istediğim Memurlar.Net reklamları kendi mi alır başka bir düzenlememi yapar bilemem burada bir mağdurriyet oluşması kötü.
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