Memurlar.Net Reklamları

Özellikle site yönetimi takip etmeli bu konuyu. Site üzerinde zamanında " Enerji Tarlası " üzerine reklam verildi sizler bu tarz şeylere nasıl izin verebiliyorsunuz. Şimdide bakıyorum Kira Getirisi vs yazıyor reklamlarda zaten sürekli gizli reklam var uygulamada elimiz bir yere çarpmasın direkt reklam açılıyor. Dün ÇiftlikBank , Enerji Tarlası gibi yerlerde insanlar dolandırıldı sizde kısmi reklamları yaptınız bugünde bu reklamlara dikkat etmelisiniz.

Özellikle site yönetimi takip etmeli bu konuyu. Site üzerinde zamanında " Enerji Tarlası " üzerine reklam verildi sizler bu tarz şeylere nasıl izin verebiliyorsunuz. Şimdide bakıyorum Kira Getirisi vs yazıyor reklamlarda zaten sürekli gizli reklam var uygulamada elimiz bir yere çarpmasın direkt reklam açılıyor. Dün ÇiftlikBank , Enerji Tarlası gibi yerlerde insanlar dolandırıldı sizde kısmi reklamları yaptınız bugünde bu reklamlara dikkat etmelisiniz.