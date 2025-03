Sınıf öğretmeni mobbing

iyi günler , 2019 yılından beri ilkokulda sınıf öğretmen olarak görev yapıyorum çalıştığım okulda ilk başta her şey iyi gibi gözüküyordu fakat pandemiden sonra her şey değişti okulu idaresi bana karşı öğretmenleri kışkırttı çok kötü şekilde mobbinge uğradım , ayrımcılığı çok fazla yaşadım. Özellikle eski okul müdürüm ve eski müdür yardımcım benim okuldan tayin isteyip gitmem için ellerinden geleni yaptılar eski okul müdürü öğretmenleri de tehdit ve baskı ile bana karşı cephe aldırdı bana işlemediğim bir davranış yüzünden zorla belge imzalatmak istediler. istediklerini yapmayınca soruşturma açacaklarını söyleyip beni tehdit ettiler ve daha sonra kendi aralarında kurguladıkları saçma sapan bir sebep yüzünden beni zor duruma düşerek sor benim hakkımda soruşturma açtılar daha sonra soruşturma sonucunda bana kınama cezası aldırmak istediler ancak ben itiraz ettim ve cezayı kaldırdım daha sonra benim cezayı hak ettiğimi düşünerek öğretmenlerde dahil olmak üzere bana karşı tavır aldılar özellikle kendi yandaşı olan öğretmenler benim üzerime çok fazla geldiler. Öyle ki insan gururu ve haysiyetini yerlere serecek davranışlarda bulundular. Kendim haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım maalesef insanı hayattan soğuttular bunlar öğretmen bunlar nasıl insan yetiştiriyor anlamak çok zor. Özellikle tiyatro ile uğraşan eski müdürüm bana etmediğini bırakmadı hala başka bir okulda kendisi müdürlük yapıyor kaç defa şikayet ettik ama hiçbir sonuç alamadık ben böyle bir şey görmedim. kendisi okuldan gitti ancak bütün yönetimleri bana karşı küstürdü ben artık ne yapayım gidip başka bir okula beni verin desem gittiğim okulda da beni rahat bırakmayacaklarına eminim. lütfen bana ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim. bu insanlar bana maddi manevi olarak çok büyük zarar verdiler. benim okuldan gitmem için ellerinden geleni yaptılar. hala aynı okuldayım her sene tayin istememe rağmen tayinim puanım az olduğu için çıkmıyor. müdürün yandaşı olan eski öğretmenler hala bana karşı tavır alıyor benimle konuşmuyor beni yok sayıyorlar. kendileriyle kaç defa konuşmak istesem de biz eski müdürümüzü kirmayiz seninle konuşmayız seninle aynı bu şekilde devam ederiz diyerek bana psikolojik olarak zorbalikta bulunuyorlar.Eski müdürüm öğrencilerin ailelerini bile bana karşı kışkırttı.Benim okuldan gitmem için herşeyi yaptı.Disaridan baksan kendisi bol bol reklam yapan birisidir.Ama kendisi beni mağdur etti.Oyleki yeni gelen müdür yardımcısı ile beni papaz etmek için herşeyi yaptilar.Ne yapayım lütfen yardım edin.

