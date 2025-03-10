Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


10 Mart 2025 17:18
Maaş

Arkadaşlar 07.03.2025 tarihinde göreve başladım. Fakat ayın 15ine maaşın yetişmeyeceğini söylediler.Maaşım en erken ne zaman yatar? (Atandığım kurum Kit)


iras
Genel Müdür
10 Mart 2025 17:35

22-23 ünde ek bordro yapılır.ozaman alırsın


muhendisgaliba
Memur
10 Mart 2025 18:32
muhasebeye bakan elemana kalmış mevzu. iş yapmaya niyeti yoksa 15 nisan a sarkar. iş yapan birisi ise 20li günler içinde alırdın.
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