Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2025 17:47
Aile birliği

Merhabalar

Ben kadrolu lisans hemşireyim 3 yıldır 3b grubunda Trabzon?da eş durumu ile çalışıyordum. Yeni yönetmelikte ki d ve e grubuna geçişi kullanarak 1e grubu Kocaeli iline 1 ay önce tayin geldim. Eşim kadrolu podolog 3 yıldır 3a Trabzon?da görev yapıyor. Aile birliği d ve E grubunda olması esastır dedikleri için eşime göre 1a olan Kocaeliye eş durumu dilekçesi verdik ancak pdc ye göre red verip, aile birliği Trabzon?da sağlanmalıdır diye cevap verdiler. Ben tayinle yeni geldiğim için 2 sene tayin isteyemiyorum diye biliyorum. Bu konuda ne yapabiliriz nasıl bir süreç izlemeliyi bilgisi olan var mı acaba ?

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