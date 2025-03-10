OGM Destek Personeli Alımı

Herkese merhaba, Orman Genel Müdürlüğünün açtığı son destek personeli ilanına başvurmayı düşünüyorum şöför olarak. Halihazırda bu kurumda şöför veya destek personeli olarak çalışan var mı şartları nasıl acaba tavsiye eder misiniz. İnternette şartlarının pek iyi olmadığına dair bilgiler gördüm çalışan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim.

Herkese merhaba, Orman Genel Müdürlüğünün açtığı son destek personeli ilanına başvurmayı düşünüyorum şöför olarak. Halihazırda bu kurumda şöför veya destek personeli olarak çalışan var mı şartları nasıl acaba tavsiye eder misiniz. İnternette şartlarının pek iyi olmadığına dair bilgiler gördüm çalışan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim.