İcra borcu kapatıldıktan sonra kredi çekebilmek

bankalara 4 icra dosyam vardı.sonuncusunu Aralık ayında kapadım.10 gün sonra garanti bankası 150 bin ek hesap açtım .150 bin kredi kartı verdi.senin sorunun ilk önce e vatandaştan dosyalarını kontrol edeceksin hepsi kapanmış mı diye.borcu ödemiş olabilirsin fakat dosya kapak hesabı kalmış ise doyan hep açık görünür.ilgili icra dairesi gidip kapak hesabı yaptırıp kapatacaksın.e vadandaşta kapalı olarak görünecek.sonra her icra dosyası için en az 5 bankaya dosya kapandığına dair icra dairesinden fek yazısı gönderteceksin( 1 banka 10 TL masrafı var) .bunları yaptıktan sonra puanın Otomatik 1800 oluyor .istediğin bankadan kredi çıkar (özellikle garanti-deniz-finans)

bankalara 4 icra dosyam vardı.sonuncusunu Aralık ayında kapadım.10 gün sonra garanti bankası 150 bin ek hesap açtım .150 bin kredi kartı verdi.senin sorunun ilk önce e vatandaştan dosyalarını kontrol edeceksin hepsi kapanmış mı diye.borcu ödemiş olabilirsin fakat dosya kapak hesabı kalmış ise doyan hep açık görünür.ilgili icra dairesi gidip kapak hesabı yaptırıp kapatacaksın.e vadandaşta kapalı olarak görünecek.sonra her icra dosyası için en az 5 bankaya dosya kapandığına dair icra dairesinden fek yazısı gönderteceksin( 1 banka 10 TL masrafı var) .bunları yaptıktan sonra puanın Otomatik 1800 oluyor .istediğin bankadan kredi çıkar (özellikle garanti-deniz-finans)