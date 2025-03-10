Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mart 2025 19:19
İcra borcu kapatıldıktan sonra kredi çekebilmek

Herkese selamun aleyküm.3 sene önce icraya düştüm icrayı kapatalı 2 sene oluyor,krediye ihtiyaç duymadığım ve vermezler diye hiç başvuruda bulunmadım.Para lazım oldu krediye başvuracaktim 5 banka kısmi bloke koymuş krediler bölümüne.Kaldırmaları icin icra dairesinden dilekce verdim 1 ini kaldirdılar digerleri bekliyor.Krediye başvursam çıkar mı ? daha önce kredi çeken oldumu ? kredi puanım 970 .10 bin tl kredi borcum var eskiden kalma başkada hiçbir bankaya borcum yok.Eksi hesap,kredi,kredi kartı borcu vs yok


police_22
Memur
10 Mart 2025 19:43
bankalara 4 icra dosyam vardı.sonuncusunu Aralık ayında kapadım.10 gün sonra garanti bankası 150 bin ek hesap açtım .150 bin kredi kartı verdi.senin sorunun ilk önce e vatandaştan dosyalarını kontrol edeceksin hepsi kapanmış mı diye.borcu ödemiş olabilirsin fakat dosya kapak hesabı kalmış ise doyan hep açık görünür.ilgili icra dairesi gidip kapak hesabı yaptırıp kapatacaksın.e vadandaşta kapalı olarak görünecek.sonra her icra dosyası için en az 5 bankaya dosya kapandığına dair icra dairesinden fek yazısı gönderteceksin( 1 banka 10 TL masrafı var) .bunları yaptıktan sonra puanın Otomatik 1800 oluyor .istediğin bankadan kredi çıkar (özellikle garanti-deniz-finans)

Bozooo31
Aday Memur
10 Mart 2025 19:52
Çok teşekkür ederim 2023 yılı nisan ayında hepsi kapandı uyapta 5 dosyada kapalı yazıyor .Geçen hafta perşembe günü icra dairesine gittim fek yazısı yazdılar .Toplam 60 tl ödedim dosyalara parça parça .
police_22, 6 saat önce
bankalara 4 icra dosyam vardı.sonuncusunu Aralık ayında kapadım.10 gün sonra garanti bankası 150 bin ek hesap açtım .150 bin kredi kartı verdi.senin sorunun ilk önce e vatandaştan dosyalarını kontrol edeceksin hepsi kapanmış mı diye.borcu ödemiş olabilirsin fakat dosya kapak hesabı kalmış ise doyan hep açık görünür.ilgili icra dairesi gidip kapak hesabı yaptırıp kapatacaksın.e vadandaşta kapalı olarak görünecek.sonra her icra dosyası için en az 5 bankaya dosya kapandığına dair icra dairesinden fek yazısı gönderteceksin( 1 banka 10 TL masrafı var) .bunları yaptıktan sonra puanın Otomatik 1800 oluyor .istediğin bankadan kredi çıkar (özellikle garanti-deniz-finans)

police_22
Memur
10 Mart 2025 19:58
fek yazılarını kapandıktan hemen sonra yaptırmış olsaydın şimdi çok rahat kredi çıkardı.şimdi biraz beklemen lazım fakat 6 adet fek yazısı yeterli olmayabilir.şöyle sen 1 dosyadan icraya düşünce dosya avukatı tahmini 8 farklı bankaya icra yazısı gönderiyor.sen o 8 banka kara listede görünüyon.dosya borcu bitince avukat 80 TL para için bu 8 bankaya fek yazısı yollamıyor.burada iş sana düşüyor .icra dairesinden 8 banakaya bor kapandı diye fek yazısı yollatman gerekiyor.normalde bankalar merkezden görüp seni kara listeden çıkarır fakat çoğu banka uğraşmıyor.fek yazısı gelirse işlem yapıp kara listeden çıkarıyor.umarım anlatabilmişimdir.sıkıntılı işler bunlar biraz.düştün mü çabuk karalıyor bankalar.temize çıkmak zor oluyor

police_22
Memur
10 Mart 2025 20:01
benim 4 icra dosyası için avukattan öğrendim 8 bankaya yazmış icra borcu için . ayrı ayrı 8 er bankaya toplamda 32 fek yazısı yollattım.320 TL ödemiştim.her yazı tanesi 10 TL.öyle yapınca tüm bankalardan temizlendim ve puanım 1800 oldu en yüksek

Bozooo31
Aday Memur
10 Mart 2025 20:14
Dediğim gibi daha önce krediye ihtiyaç olmadığı için ,kredi bölümüne bloke koyduklarını yeni öğrendim .İcra dairesinde tanıdığim vardı yanına gittim 5 banka kısmi bloke koymuş dedi .Hepsini kaldırttıralım mı dedi bende olur dedim.Hepsine fek yazısı yolladı bugün bankanın 1 tanesi msj attı kısmı blokeniz kaldırildı diye .Asıl maaş bankam kaldırmadı onu bekliyorum ,bilseydim daha önce yapardım bunu .Bankada tanıdık vardı kredi çekerken o söyledi yoksa haberim olmazdı .
police_22, 6 saat önce
benim 4 icra dosyası için avukattan öğrendim 8 bankaya yazmış icra borcu için . ayrı ayrı 8 er bankaya toplamda 32 fek yazısı yollattım.320 TL ödemiştim.her yazı tanesi 10 TL.öyle yapınca tüm bankalardan temizlendim ve puanım 1800 oldu en yüksek

police_22
Memur
10 Mart 2025 20:17
aynen.5 banka ile kurtarmışsın .çok geçmiş olsun.yakın zamanda açılır inşallah.bana 400 bin çıkıyor şuan .fakat ihtiyacım yok şükür hemde faiz çok yüksek bulamıyorum.kredi kartı kullanıyorum .maaş günü tüm borcu ödüyorum.

Bozooo31
Aday Memur
10 Mart 2025 20:27
Çok teşekkür ederim .Aklımdaki bütun sorular gitti .Benimde ihtiyacim yok ama vasıta almak için cekmek zorundayim insanlara muhtaç olmak beni yıpratıyor.Allah razı olsun .
police_22, 5 saat önce
aynen.5 banka ile kurtarmışsın .çok geçmiş olsun.yakın zamanda açılır inşallah.bana 400 bin çıkıyor şuan .fakat ihtiyacım yok şükür hemde faiz çok yüksek bulamıyorum.kredi kartı kullanıyorum .maaş günü tüm borcu ödüyorum.

helalkızemmissut
Memur
10 Mart 2025 21:16
E devlete arama kısmına banka yaz, mevduat katılım fonu bulunan bankalar diye bir bölüm var o kısımdan hesabın bulunan tüm bankaları görebiliyorsun sonra hepsine yazı gönder

Bozooo31
Aday Memur
10 Mart 2025 21:23
Fek yazısı hepsine gönderildi .Tesekkürler
helalkızemmissut, 4 saat önce
E devlete arama kısmına banka yaz, mevduat katılım fonu bulunan bankalar diye bir bölüm var o kısımdan hesabın bulunan tüm bankaları görebiliyorsun sonra hepsine yazı gönder

Bozooo31
Aday Memur
10 Mart 2025 21:33
Peki uzun sürer mı kaldırdıktan sonra kredi çıkması bende mi 10 gün beklerim.Maaş bankam blokeyi kaldırdiktan sonra diğer bankalar kaldırmassa kredi verirler mi ?Yoksa illaki 5 bankanın 5 ide mi kaldırması gerek ? Ne pislik birsey bu icra 2 sene olmuş hala uğraştırıyor Allah kimseyi düşürmesin ,düşen de varsa tez zamanda kurtulmayı nasip etsin İnşallah
police_22, 5 saat önce
aynen.5 banka ile kurtarmışsın .çok geçmiş olsun.yakın zamanda açılır inşallah.bana 400 bin çıkıyor şuan .fakat ihtiyacım yok şükür hemde faiz çok yüksek bulamıyorum.kredi kartı kullanıyorum .maaş günü tüm borcu ödüyorum.

police_22
Memur
10 Mart 2025 21:53
devlet bankalarının kredi vermesi 6 ayı bulabilir .özel bankalardan 15-20 gün sonra kredi çekebilirsin.maaş bankanın kredi risk bölümü görevlisiyle gidip bi görüşmende fayda var.onlar çok yardımcı oluyorlar....fek yazısı gittikten 15 gün içinde hepsi kaldırır blokeyi.tüm bankalardan bloken kalkması gerekli .yoksa kredi risk raporunda bloke görünüp sıkıntı çıkıyor.bankadan bi findek raporu aldırıp durumunu kontrol ettir.vakıfbank 50 TL civarı

Bozooo31
Aday Memur
10 Mart 2025 21:57
Tamamdır Allah razı olsun verdiğin bilgiler ve kıymetli zamanını ayırdığın için gerisi bende.
police_22, 4 saat önce
devlet bankalarının kredi vermesi 6 ayı bulabilir .özel bankalardan 15-20 gün sonra kredi çekebilirsin.maaş bankanın kredi risk bölümü görevlisiyle gidip bi görüşmende fayda var.onlar çok yardımcı oluyorlar....fek yazısı gittikten 15 gün içinde hepsi kaldırır blokeyi.tüm bankalardan bloken kalkması gerekli .yoksa kredi risk raporunda bloke görünüp sıkıntı çıkıyor.bankadan bi findek raporu aldırıp durumunu kontrol ettir.vakıfbank 50 TL civarı

Musss30
Aday Memur
11 Mart 2025 00:40

Benim 120 binlik bir borcum vardı hepsini ödedim kapattım, avukat ile görüşmede e devletten kaldırmak için 5bin civarında bir masraf yatırırsan kapanır dedi ne yapmam lazım

Bozooo31, 4 saat önce
Tamamdır Allah razı olsun verdiğin bilgiler ve kıymetli zamanını ayırdığın için gerisi bende.

Bozooo31
Aday Memur
11 Mart 2025 00:53
bütün borcu ödedikten sonra 5 bin ödeme ne içinmiş ne alaka .İcra borcun ödeme bittikten sonra ödeyeceğin tek para benim gibi icra dairesine gidip banka başı 10 tl .O işte bir yanlışlık var
Musss30, 59 dk. önce

Benim 120 binlik bir borcum vardı hepsini ödedim kapattım, avukat ile görüşmede e devletten kaldırmak için 5bin civarında bir masraf yatırırsan kapanır dedi ne yapmam lazım


Bozooo31
Aday Memur
11 Mart 2025 00:54
e devleti avukat kendisi kapatıyor borcun bittiği için dikkat et o avukata
Musss30, 59 dk. önce

Benim 120 binlik bir borcum vardı hepsini ödedim kapattım, avukat ile görüşmede e devletten kaldırmak için 5bin civarında bir masraf yatırırsan kapanır dedi ne yapmam lazım


Musss30
Aday Memur
11 Mart 2025 00:58

Dosya masrafı falan dedi ayrıca ödemenize de gerek yok bir süre sonra kendiliğinden kapanıyor dedi

Bozooo31, 46 dk. önce
bütün borcu ödedikten sonra 5 bin ödeme ne içinmiş ne alaka .İcra borcun ödeme bittikten sonra ödeyeceğin tek para benim gibi icra dairesine gidip banka başı 10 tl .O işte bir yanlışlık var

Bozooo31
Aday Memur
11 Mart 2025 01:02
Gardaşm 5 dosya kapattım seni yanıltmak istemem ben tek tek toplu kapattım bana kimse e devletten silinmesi için para talep etmedi kapattıktan sonra e devletten bir süre sonra kapanır dedi bazı avukatlar hemen kapattı bazıları biraz bekletti.Bende böyle oldu daha tecrübeli arkadaşlar varsa net birşey söylesin.Düsenin halinden düşen anlar seni yanlış yönlendirmek istemem
Musss30, 41 dk. önce

Dosya masrafı falan dedi ayrıca ödemenize de gerek yok bir süre sonra kendiliğinden kapanıyor dedi

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