Herkese selamun aleyküm.3 sene önce icraya düştüm icrayı kapatalı 2 sene oluyor,krediye ihtiyaç duymadığım ve vermezler diye hiç başvuruda bulunmadım.Para lazım oldu krediye başvuracaktim 5 banka kısmi bloke koymuş krediler bölümüne.Kaldırmaları icin icra dairesinden dilekce verdim 1 ini kaldirdılar digerleri bekliyor.Krediye başvursam çıkar mı ? daha önce kredi çeken oldumu ? kredi puanım 970 .10 bin tl kredi borcum var eskiden kalma başkada hiçbir bankaya borcum yok.Eksi hesap,kredi,kredi kartı borcu vs yok

Herkese selamun aleyküm.3 sene önce icraya düştüm icrayı kapatalı 2 sene oluyor,krediye ihtiyaç duymadığım ve vermezler diye hiç başvuruda bulunmadım.Para lazım oldu krediye başvuracaktim 5 banka kısmi bloke koymuş krediler bölümüne.Kaldırmaları icin icra dairesinden dilekce verdim 1 ini kaldirdılar digerleri bekliyor.Krediye başvursam çıkar mı ? daha önce kredi çeken oldumu ? kredi puanım 970 .10 bin tl kredi borcum var eskiden kalma başkada hiçbir bankaya borcum yok.Eksi hesap,kredi,kredi kartı borcu vs yok