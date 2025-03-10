Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mart 2025 19:59
Alkolmetre

Alkolmetre almak istiyorum ama ürünler arasında çok fazla fiyat farkı var, polisin kullandığı model hangisidir acaba, veya onunla aynı sonucu vermesi kesin olan cihaz önerisi yapabilecek var mı?


Elbelilys
Aday Memur
10 Mart 2025 20:06

Armas nam-07 veya nam-19


derin sessizlik
Şef
10 Mart 2025 20:13

Teşekkürler

Elbelilys, 1 saat önce

Armas nam-07 veya nam-19

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPuanlamadan sonra atama nasıl olacak2025 banka promosyonuİcralık polislerPolis İntiharlarıAynı ilde 2. kez görev yapılır mı?Polis intiharlarının sebeplerinden biri : bağımlılıkŞarkta en iyi birikim yapılacak il hangisidir?istifa edenler/ihraç olanlar ne iş yapıyor?

Sözlük

600 bin TL'yi iade eden tostçu 1 Karakter tanıtımı 1 Bugün olanlar 1 içip içip maraza çıkaran tip 4 miso çorbası 1 zekat vermek 2 k-pop 1 mickey 17 1 çocukluk oyuncaklarımız 3 Mengücekliler 1

Son Haberler

Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasakX Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklamaKuzey Denizi'nde Kargo Gemisi ve Tanker ÇarpıştıŞanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldüAcun Ilıcalı ve 7 sanık 2 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak