KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Mart 2025 20:18
İşe her gün maskeyle gidilebiliyor mu?

Bir memur her gün işe maskeyle gelebilir mi? Yoksa bir hastalığı olmadığı sürece maskeyi çıkarmak mı zorundadır?


enginar123
Aday Memur
10 Mart 2025 21:01

657 de maske takabilir demiyor

keyfi takamaz

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