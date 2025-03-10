Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2025 20:53
Eş tayini

Meraba ben 5 d bolgesinde ebe olarak gorev yapmaktayim esim ögretmen zonguldakta . es tayini isticek esim red gelme ihtimali varmi

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