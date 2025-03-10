Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mart 2025 21:11
Koruma büro / Çocuk büro tercihi

Sizce hangisi çalışılır


Soylu444
Şef
10 Mart 2025 21:18

Koruma


gokyuzu0625
Şef
10 Mart 2025 21:23

Koruma resmi, çocuk büro sivil çalışma şartları ve saatleri tercih için önemli, ama çocuk büro genel


garibanadamm
Aday Memur
10 Mart 2025 21:49
çocuk büronun işi fazla olur kıytırık işi fazla, her beyin bunu kaldıramaz

azmah
Genel Müdür
10 Mart 2025 22:22

İle ilçesine bağlı


dgn27
Aday Memur
11 Mart 2025 00:23

10 yıllık memur olarak söyleyebileceğim tek şey şu, adli tahkikat yapmayan birimde çalışmak her zaman iyidir, kafan rahat olur, 10 yıldır hep adli tahkikat yapan birimlerde çalıştım, aynı seçenek sunulsa kesinlikle korumayı seçerim, çocuk bürodan uzak dur

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polisler2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPuanlamadan sonra atama nasıl olacakAynı ilde 2. kez görev yapılır mı?Bağımlılık intihar sebeplerinden biridirİcra borcu kapatıldıktan sonra kredi çekebilmekİstanbul lojman durumuİstifa edenler / ihraç olanlar ne iş yapıyor?

Sözlük

Mutsuzluk sebebi 2 333 gayda 1 600 bin TL'yi iade eden tostçu 1 yağmurlu havada yavaş giden şoför 1 Mengücekliler 1 satırlar arasında kaybolmak 1 çocukluk oyuncaklarımız 3 tik tok 2 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 yulaf ezmesi 1

Son Haberler

Personel servisinde yaralanan memur çocuğuna tazminat ödenir mi?11 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıEmeklilik Yaşını Beklemek Üzere İstifa Eden Memur, İkramiyeyi Hangi Katsayı Üzerinden Alır?Ek Gösterge Öğrenim Durumuna Göre Değil, İşgal Edilen Kadroya Göre VerilirAyşe öğretmen, 10 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak