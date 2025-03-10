Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 21:37
Mart ayı enflasyon tahminleriniz?
Şahsen kıytırık akaryakıt indirimlerinden dolayı 2 altında bekliyorum. Umarım yanılırım.

Peyami.safa81
Aday Memur
10 Mart 2025 22:39

Eksi bile çıkarır bunlar.

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