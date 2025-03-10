Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mart 2025 23:00
fiziki şartlar

bilindiği üzere bir sürü yeni mahkeme vs kuruldu.

1/2 ler ayrıldı.

kalemlerde kimin oturduğu belli değil.

farklı mahkeme personelleri aynı kalemde oturuyor. ( hatta 3 katipli mahkeme de 2 si bir kalemde diğeri başka kalemde, mübaşir başka yerde vs vs)

İlçe adliyesindeyiz, Hakim Savcılara lojman vs gelince hemen alınıyor, ödenekler bulunuyor ancak personelin fiziki şartına kimse bir şey yapamıyor.

Neden değer verilmiyor bize neden..


Hasansenol853
10 Mart 2025 23:20

Kendini hakim savcılarla bir mi tutuyosun:D

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