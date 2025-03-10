Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 23:05
Sözleşmelide geçen süre, maaşta kıdem yılı, yasal faiz

Sözleşmelide geçen süre maaş hesabında kıdem yılı olarak sayılıyor mu? Yönetmelik lazımmış işlenmesi için. Yönetmeliği bilen var mı?

Bir de mebden alacağı olanlar yasal faiziyle alabilmesi için dava şart mı?


ingilizceci78
Aday Memur
10 Mart 2025 23:25

ben bir şey yapmadım otomatik işlendi zaten kendisi meb den alacağı olanlar demişsin o konuda daha açıkça yazman lazım ne olduğu hususunda

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