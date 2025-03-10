Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mart 2025 23:07
Çakma 12 36 çalışma sistemi nedir

Çakma 12 36 sisteminde 5 gündüz 5 gece daha sonra 5 gün istirahat mı? Sistem nasıl işliyor?


Abuzertr
Aday Memur
10 Mart 2025 23:25

5 gündüz her gün çalışılır sonra 10 gün 1+1 geçe çalışılır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPuanlamadan sonra atama nasıl olacakİcralık polisler2025 banka promosyonuPolis İntiharlarıAynı ilde 2. kez görev yapılır mı?Polis intiharlarının sebeplerinden biri : bağımlılıkŞarkta en iyi birikim yapılacak il hangisidir?istifa edenler/ihraç olanlar ne iş yapıyor?

Sözlük

pıtrak 1 Mengücekliler 1 Karakter tanıtımı 1 vegemite 1 satırlar arasında kaybolmak 1 çocukluk oyuncaklarımız 3 nemrut kalesi 1 gülfeşan 2 Mutsuzluk sebebi 2 mickey 17 1

Son Haberler

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Avrupa şampiyonuKurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi FırsatOla Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldıTrafik Polisine Saldırı Olayında Yeni GelişmeABD ve Ukrayna arasında imzalar bu hafta atılabilir

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak