KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Mart 2025 23:17
Uzay mühendisliği atamaları hakkında

Merhaba 2024 şubatında uzay mühendisliğinden mezun oldum. malesef B grubuna giremedim. Geçen sene hiç uzay mühendisliğinden atama oldu mu bilgi bulamadım. Bu sene A grubuna girmeyi düşünüyorum ancak benim bölümümden atama olur mu bilmiyorum. 10 aydır işsizim. Alanımdan veya makine mühendisliğinden yüksek lisans yapıp jandarmaya pertem ile girmeyi düşünüyorum. Son olarak yeniden lisans okumayı düşünüyorum geniş bir alanı olan mesela endüstri müh. veya işletme. ayrıca yaşım 28 olduğu için çoğu yerde baraja takılıyorum mesela THY. Durumum için genel tavsiyelere açığım. Herkese hayırlı forumlar dilerim.

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