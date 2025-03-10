Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Mart 2025 23:53
Belediyede kadrolu memur olmak mı bakanlıkta sözleşmeli olmak mı?
hayırlı akşamlar herkese. sizler hangisini tercih ederdiniz? belediyede kadrolu ama çakılı olmayı mı? bakanlıkta sözleşmeli olmayı mı?

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