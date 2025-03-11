Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 00:16
Tayin Hakkı
Merhabalar, 3+1 e tabi personelim bilindiği üzere tayin hakkım yok aday memurken tayin yazabiliyor muyum? bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.

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