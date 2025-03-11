lojman sıralaması hakkında

kamu konutları yönetmeliğinin 8. maddesine göre 2 sayılı cetveldeki sıralamaya göre tahsis edilir hükmü var. ancak idare iç yönetmelik ile mevcut sıralamayı kendi belirleyebilir mi. örneğin avukatı müdürün üstüne vs. ek 2 sayılı cetvelde ... görevin ünvanına göre idare cetvel belirler şeklinde hüküm var ama oradan benim anladığım ek görev kadrosu varsa 2.sayılı cetvel sıralamasında ek kadronun hangi sırada olacağını idare belirler yetkisidir o. başlıca o sıralamayı kendi belirler yetkisi değil

kamu konutları yönetmeliğinin 8. maddesine göre 2 sayılı cetveldeki sıralamaya göre tahsis edilir hükmü var. ancak idare iç yönetmelik ile mevcut sıralamayı kendi belirleyebilir mi. örneğin avukatı müdürün üstüne vs. ek 2 sayılı cetvelde ... görevin ünvanına göre idare cetvel belirler şeklinde hüküm var ama oradan benim anladığım ek görev kadrosu varsa 2.sayılı cetvel sıralamasında ek kadronun hangi sırada olacağını idare belirler yetkisidir o. başlıca o sıralamayı kendi belirler yetkisi değil