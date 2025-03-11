Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 00:18
lojman sıralaması hakkında
kamu konutları yönetmeliğinin 8. maddesine göre 2 sayılı cetveldeki sıralamaya göre tahsis edilir hükmü var. ancak idare iç yönetmelik ile mevcut sıralamayı kendi belirleyebilir mi. örneğin avukatı müdürün üstüne vs. ek 2 sayılı cetvelde ... görevin ünvanına göre idare cetvel belirler şeklinde hüküm var ama oradan benim anladığım ek görev kadrosu varsa 2.sayılı cetvel sıralamasında ek kadronun hangi sırada olacağını idare belirler yetkisidir o. başlıca o sıralamayı kendi belirler yetkisi değil

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