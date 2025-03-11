Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 00:59
Görevlendirme çalışan kadro norm atamasında açık gösterilir mi?

Arkadaşlar malumunuz norm fazlası öğretmenlerin farklı branşlarda görevlendirilmesi yapılıyor. Özellikle özel eğitim alanında. Ben tayin vereceğim zaman x okulunda özel eğitim branşında norm fazlası öğretmen çalıştırılıyorsa o okul bana dolu mu görünür boş mu? Özel eğitimden örnek veriyorum kendi branşımda özel eğitim.


bahçesaray
Şef
11 Mart 2025 06:27
görevlendirmeler norma sayılmaz

spock
Daire Başkanı
11 Mart 2025 07:55

"tayin vermek" ne demek?


Kuvvetmira55
Aday Memur
11 Mart 2025 14:03

Teşekkürler

bahçesaray, 9 saat önce
görevlendirmeler norma sayılmaz

Kuvvetmira55
Aday Memur
11 Mart 2025 14:05

İsteğe bağlı il dışı, mazeret tayini. Size hangisi lazım? Hangisini vereyim size?

spock, 7 saat önce

"tayin vermek" ne demek?

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