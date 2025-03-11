Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 00:59
Norm fazlası görevlendirme

Arkadaşlar malumunuz norm fazlası öğretmenlerin farklı branşlarda görevlendirilmesi yapılıyor. Özellikle özel eğitim alanında. Ben tayin vereceğim zaman x okulunda özel eğitim branşında norm fazlası öğretmen çalıştırılıyorsa o okul bana dolu mu görünür boş mu? Özel eğitimden örnek veriyorum kendi branşımda özel eğitim.

Çok Yazılan Konular

İdarecilerin önemsiz bilgileri bile forumda sorması.MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişecek mi ? Ek ders ücreti asgari ücretli çalışanın saatlik ücretinden az...İdare sınav puanlarımızı görebilir mi?Nisan semineri çevrimiçi olur mu?Muğla promosyonMobbing konusunda ne yapmalıyım?EK1'in puana etkisi nedir ne kadar düşürür?Halk Eğitim Merkezi İdarecileri Ek Dersi Hk.Ramazan bayramı uzar mı?

Sözlük

mickey 17 1 konformist 1 600 bin TL'yi iade eden tostçu 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 333 gayda 1 ben o defteri çoktan kapattım 1 vegemite 1 miso çorbası 1 insan 1 çocukluk oyuncaklarımız 3

Son Haberler

Personel servisinde yaralanan memur çocuğuna tazminat ödenir mi?11 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıEmeklilik Yaşını Beklemek Üzere İstifa Eden Memur, İkramiyeyi Hangi Katsayı Üzerinden Alır?Ek Gösterge Öğrenim Durumuna Göre Değil, İşgal Edilen Kadroya Göre VerilirAyşe öğretmen, 10 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak