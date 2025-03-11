Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


11 Mart 2025 01:05
Emeklilik ilişik kesme süresi

Emeklilik dilekçesi veren memur 1 aylık süre sonunda ilişik kesmezse yada 2 veya 3 gün ilişiği geç keserse ne olur

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