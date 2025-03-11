Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 01:54
Söz.Er astsubaylığa geçiş yaş sınırı

Kara kuvvetlerinde sözleşmeli erlikten astsubaylıga geçişte yaş sınırı nedir ? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

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