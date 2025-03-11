KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 06:13
Hava Kuvvetleri Uçak Bakım Uzman Erbaşı Alımı

Merhabalar ben hava kuvvetleri uçak bakım uzman erbaşlığını kazandım ve en son aşama olan sağlık kurulundayım, bölümüm yardımcı sınıf olarak geçiyor ancak internette tek göz için 3 derece olmalı yazısını gördüm ve başka yerde tek göz için en fazla 7 olmalı yazıyordu. Tam geçerli göz derecesi kaçtır ve benim sol 5 sağ 3 olduğu için sağlık kurulundan geçer miyim ?

Bilen yazabilir mi ? Aksi halde hemen lazer yaptırayım ancak lazerden korkuyorum ve sol korneam doğuştan ince.

Şuan çoğu dalı bitirdim ve 3 dalım kaldı.

Mevzuat ve bilgi için şimdiden teşekkürler.

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