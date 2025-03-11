Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mart 2025 09:23
Memurların Çözülemeyen Sorunları

Memurların Çözülemeyen Sorunları:

1-Maaş Promosyonları: Promosyonlar, enflasyondaki durmayan artışa göre acilen güncellenmelidir ve anlaşmalar iki yıllık olarak yapılmalıdır. Promosyon hakkı, toplu sözleşme ile güvence altına alınmalıdır.

2- Kamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur: Kamu işçisine yapıldığı gibi memura da nakdi yemek yardımı, ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalı, kamu işçisi ve memur arasındaki ek ödeme uçurumu giderilmelidir.

3-Aile Yardımları: Aile yılında eş ve çocuk yardımlarında %50 artış yapılmalıdır.

4- Memur ve VHKİ Maaşları: Kamuda en alt kademede olan ve en çok sorumluluğa sahip olan kamunun yükünü sırtında hisseden memur ve VHKİ maaşları artırılmalıdır.

5-Lojman ve Kira Yardımı: Her şehre lojmanlar yapılmalı veya 5.000 TL nakdi kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır. Enflasyon ve hayat pahalılığı her şehirde hissedilmektedir.

6- Yıllardır Sadece Enflasyon Farkı (Sıfır Zam) Verilmesi Memuru Fakirleştirmiştir: 2012 yılında en düşük bekar memur maaşı ile asgari ücret arasında 2,5 kat fark varken şimdi aradaki makas daralmıştır. En düşük bekar memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Verileri Şubat-2025, 4 kişilik bir aile için: 75.973 TL).

7- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri:Kamu işçilerine ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı (sıfır zam) verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

8- Memurlara Kıdemine Göre Baş Memur, Kıdemli Memur Ünvanı Verilmelidir: Öğretmenler gibi 10 yılını dolduran memurlara da kıdemli memur, 15 yılını dolduran memurlara baş memur ünvanı verilmelidir.


mutlu_50
Müsteşar
11 Mart 2025 09:26

9- 3600 Ek Gösterge: Söz verildiği gibi 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir.

10- Disiplin Affı: En son 2005 yılında çıkartılan memurlar için disiplin affı terör suçları hariç tutularak tekrar çıkartılmalıdır.

11-01.10.2008 Öncesi ve Sonrası Memur Ayrımı Kaldırılmalıdır: 5434 ve 5510 Sayılı Kanun?a tabi memur ayrımı kaldırılmalıdır. Tüm memurlar 5434 Sayılı Kanun'a tabi olmalıdır. Primleri asgari ücretten yatan 5510 sayılı kanuna tabi (01.10.2008 sonrası) memurların, 5434 sayılı kanuna tabi (01.10.2008 öncesi) memura göre mağduriyeti giderilmelidir. Sosyal güvenlik sistemi açısından 5510 sayılı Kanuna tabi (2008 sonrası) memurların mağduriyeti giderilmelidir. Aylık bağlama oranları %40'tan tekrar %60'a çıkarılmalıdır.

12- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu Değiştirilmelidir: Memurlara grev hakkı verilmelidir. Toplu sözleşme masasında memurun ağırlığı artırılmalıdır. Toplu sözleşme görüşmelerinin süresi bir aydan üç aya çıkarılmalıdır. Çözüm masadan çıkmalıdır. Son söz, hakem heyetine bırakılmamalıdır.

13- Fazla Mesai Ücreti:Genelge ile kaldırılan fazla mesailer tekrar getirilmelidir. 12 TL olan saatlik fazla mesai ücreti günün koşullarına göre güncellenmelidir.

14- Mülakat: Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

15-Yıllık İzinler: İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden eksiltilmemelidir.

16- Kılık Kıyafet Yönetmeliği:Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliği erkek memurlar için de uygulanmalıdır.


mutlu_50
Müsteşar
11 Mart 2025 09:29

2023 Yılı Ağustos Ayındaki 7. Dönem Memur Toplu Sözleşmesinde Uzlaşılan Ama Hiçbir Adım Atılmayan Konular:

1- TOKİ konutlarında memura öncelik verilmesi,

2- 1. dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi,

3- 2005 yılından beri çıkmayan Disiplin Affı çıkması,

4- İşçiye verilip memura verilmeyen yemek parasının memura da verilmesi,

5- 4688 Sayılı Kanunun revize edilmesi ve masada memurun ağırlığının artması,

6- Harcırah Kanunun revize edilmesi...

Toplu sözleşmede uzlaşılan bu konuların kanunlaşmasını bekliyoruz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurlar Emekli Olamıyor! Gençler Memur Olamıyor!Politika faiziMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMemurların Çözülemeyen SorunlarıMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !İş görememezlik ücretleri hakkındaYürütmenin durdurulması kararı

Sözlük

ramazan ayı 2 radyum kızları 1 nemrut kalesi 1 deprem olduğunu avizeden anlamak 3 ben o defteri çoktan kapattım 1 yağmurlu havada yavaş giden şoför 1 k-pop 1 sen sağ ben selamet 1 karikatür 1 pıtrak 1

Son Haberler

Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılarİzmir'de başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğa saldırdığı anlar kameradaUsulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira cezaAltının gramı 3 bin 412 liradan işlem görüyorKorsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak