Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 09:28
Göç idaresi mülakatı

merhabalar arkadaşlar, göç idaresi başkanlığının 4001 büro personeli alımında mülakata katılmaya hak kazandım. göç idaresinde çalışan veyahut daha önceden göç idaresi mülakatına katılan arkadaşlar ne gibi sorular sorabileceklerini, nelere dikkat etmem gerektiği hakkında bilgi verirlerse çok sevinirim, şimdiden çok teşekkür ederim.

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