Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 09:52
Milli Eğitim Bakanlığı Teknisyen görev tanımına açıklık getirilmiş.

Link:

https://dhgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_03/03124852_dhgm-calisma-yonergesi.pdf

Teknisyen ve Teknisyen Yardımcısının Görevleri

MADDE 26 - (1) Teknisyen ve teknisyen yardımcısının görevleri şunlardır;

a) Öğrenim ya da mesleğiyle ilgili olarak planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak,

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b) Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak,

c) Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlamak, verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek,

ç) Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek,

d) Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol vb. işlemleri yapmak,

e) Amirlerce verilen benzer nitelikteki görevleri yapmak.


bahçesaray
Şef
11 Mart 2025 10:27

bu genel müdürlüğün çalışma yönergesi..

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