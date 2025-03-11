Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 10:57
ogm destek personeli
Merhaba destek personeline başvuru yapmayı dusunuyorum. Ama ilanda temizlik arşiv evrak bakım işleri yazıyor. Bunlari başvuru yaparken mi seciyoruz yoksa olumlu olursa onlar istediği alanda mi calistirirlar

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