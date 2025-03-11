KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 11:08
Uzman erbaş yeni sağlık yönetmeliği hakkında

2024 uzman erbaşlık için sağlık raporu alırken psikaytri geçmişi nedeniyle elenmiştim geçen sene nisan ayında.

Dava açtım dava süresi içinde bir kaç ay sonra sağlık yönetmeliğine yeni madde eklediler işte 3 yıl ve önce ise bu geçmiş aday sağlıklı sayılır diye. yani bu maddeyi bir kaç ay önce ekleseler sağlıklı raporunu alabilecektim.

Mahkeme henüz sonuçlanmadı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda böyle bir şey yaşayan var mı ? mahkeme yeni maddeyi göz önüne alarak adaylığımı devam ettirebilir mi ?


levelup06
Şef
11 Mart 2025 11:49
Mahkeme hastane olarak nereye gönderdi kardeşim
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