Şüpheli olarak ifade vermek güvenlik soruşturması ve eğitim sonu mülakatını etkiler mi ?

Dostlar merhaba 2023 yılı seçim döneminde aktif olmuş bir trol hesap için 2024 temmuz ayında şüpheli olarak ifadeye çağırdım arayan polis aradıktan 30 dakika sonra ifade vermeye gittim hemen hesap muhalif bir hesap hesabın küfür ettiği partide muhalif bir partinin bir sekreteri yada başkan yardımcısıydı adını unuttum şimdi. Polise sorduğumda bu ne oluyor yani birisi şikayetçimi olmuş yoksa kamu davası falanmı dedim istanbul savcılığından gelmiş dedi ben neden şüpheliyim diye sordum hesap nasılsa tweetleri beni IP adresinden atmış ama bu hesap tweet atarken ben o dönem 18 yaşından küçüktüm ve dershaneye gidip geliyordum dedim polis fazla birşey demedi ifade verdim çıktım şu ana kadar arayan soran olmadı ben birşey çıkacağınıda düşünmüyorum ama 2020 veya 2022 de bir e posta adresim ve discord hesabım çalınmıştı eve geldiğimde o aklıma geldi polis ilgili hesaba ait bilgileri gösterirken e posta adresi sansürlü görünüyordu ama ilk iki farki benim genelde kullandığım e posta kombinasyonundaydı yani ben fazla birşey anlamadım benim bildiğim IP adresi adres değil bölge gösterir IP adresi benim olduğum bölgede olduğu içinmi hesaba ait e posta adresi isim soyisiminden tahmin yürüterek mi çağırdılar acaba beni ? ben fazla siyasetten anlamıyorum ama isimde vermiyim hesabın profil resmindeki siyasi parti bayrağının ait olduğu partide bu hesabın küfür ettiği kişilerde muhalif bildiğim kadarıyla bana çok trolümsü geldi sanırım siber suç oluyor bu böyle birşeyden şüpheli olarak ifade vermek POMEM i etkiler mi ben oldu olası polis olmak istiyorum başıma iş açılmasın sicilim temiz kalsın diye lisede arkadaşlar dolaşırken sağda solda ben ne olur ne olmaz evden okula okuldan eveydim sürekli :D böyle birşey sorun çıkarır ise çok koyar bana :(