Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 11:17
Satış Memurluğu ve İcra Dairesi hk

Selamlar, ilçe adliyesinde icra katibiyim, Satış memurluğu olarak icra dairesi görevlendirilmiş durumda, satış memurluğunu normalde yazı işleri müdürü yapar zabıt katiplerini de görevlendiremez bildiğim kadarı ile, bizde ki durumda da müdür yapması gerekmez mi? müdür yapmayıp icra katiplerine yani bizlere yaptırıyor, burda bildiğim şeyler yanlış mı yoksa doğru mu? Cevap vereceklere şimdiden teşekkürler

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