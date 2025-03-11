KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


11 Mart 2025 12:58
YDS'yi Tek Başıma Yapabilir Miyim?

Açıkcası uzun zamandır kendi başıma yapmaya çalışıyorum ama bir hep eksik çıkıyor. Kaynaklar mı güncel değil yoksa bir kurs yardımı almak daha mı mantıklı olacak arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum

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