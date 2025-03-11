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Editörler : Lanet


11 Mart 2025 13:14
YENİDEN "İlk Nefes"

?İnsan, kendi kendini arındırdığında kendini bağışlar. İşte o zaman insan yeniden doğar, pirüpak olur.?- Yaşar Kemal


ONE BREATH
11 Mart 2025 13:18

Dolu olmak istiyorsan, boş olmana izin ver. Yeniden doğmak istiyorsan, ölmene izin ver." - Tao Te Ch


ONE BREATH
11 Mart 2025 13:19

"Bir anın doğması için, bir anın ölmesi gerekir. Yeni bir 'ben' için, eski bir benin kuruyup solması

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