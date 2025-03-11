Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mart 2025 13:32
alt bölge
merhaba bugün alt bölge tayini verdim tahmini ne zaman sonuçlanır ve nereden takip edeceğim

Tiamo00
Şef
11 Mart 2025 14:58
alt bölge tayini istediğiniz yerde il merkezine değil de ilçeye verilirse iptal edebiliyor muyuz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlıkçı ve Öğretmen Eş tayiniSosyal Çalışmacı Mardin/Derik Devlet Hastanesi ile Diyarbakır becayiş yapmak İsteyen ulaşsın.Yasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?Hukuk fakültesiSorularınızı yanıtlıyorum.Yeni atama yönetmeliği mağdurlarıSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzAfyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Şehir Hk.İl içi tayin için kaç yıl çalışmak gerekiyor.İlçe Sağlık Müdürlüğündeki BİPOLAR kadın

Sözlük

yulaf ezmesi 1 uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 7 kayde 2 arapsaçı 1 radyum kızları 1 Karakter tanıtımı 1 333 gayda 1 ramazan ayı 2 patesi 1 içip içip maraza çıkaran tip 4

Son Haberler

İnternet Bankacılığında 'Diğer' Seçeneği Risk OluşturuyorLüks Araçta Saklanan Uyuşturucu: Ankara'da 5 Şüpheli YakalandıYargıtay'dan Sosyal Medya Kararı: Hapis Cezası OnandıBaşıboş köpek saldırılarıyla ilgili soruşturma başlatıldıTürkiye'nin En Çok Kullanılan Kadın İsimleri Açıklandı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak