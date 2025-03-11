KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Mart 2025 13:40
üniversiteler merkezi alım yapacak mı

Cumhurbaşkanlığından kadro isteme zorunluluğu getirildi deniliyordu. Yani merkeziden kolay kolay kadro açılmayacak deniliyordu. Öyle bir muhabbet vardı. 2. alımda açılacak mı bilgisi olan=

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