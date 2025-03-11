Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : Radore


11 Mart 2025 13:41
Balıkesir Edremit bölgesinde nerede konaklamak daha verimli olur

Ailecek Çanakkale- Ayvalık arasında 2 şer 3 er gün konaklayıp gezi ağırlıklı bir tatil yapmak istiyoruz. ayvalığa 2 gün ayırdım ve kalacağım yeri seçtim gibi(çamlık 87 otel) Çanakkale merkez dede 1 yada 2 gece kalıp hem merkezi hem şehitliği gezeceğim. geriye takribi 3 gece kalıyor. Ayvacık la Burhaniye arasında kalınabilecek çok belde var ve kafam aşırı karıştı. Küçükkuyu, Altınoluk, Akçay, Edremit ve Burhaniye seçenekleri var.

Otel/deniz seçeneğimiz arasında yok. denize çok girsem 1 kez ancak girerim. daha çok bölgeyi gezip zeytinyağlı muhteşem lezzetleri tatmak asıl amacımız.

Apart ağırlıklı düşünüyoruz. ama hangi ilçe yada belde de kalıp da diğerlerini gezsek bilemedik. Akçay yukarda yazdıklarım içinde sanki en ortada kalıyor. orada ev yada apart olarak nasıl kiralarız bilgisi olan paylaşabilirmi acaba. ben gitmeden ayarlayıp içim rahat gitmek istiyorum. amacım memur işi; uygun fiyata çok yer görüp gezmek nasipse inşallah.

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