Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 15:44
Ankara Altındağ?da Sürekli Geciken Ek Ders Ödemeleri
2025 itibarıyla Başkentimizin merkez ilçesi Altındağ'da ek ders ödemelerinin geciktiği bilgisi gelmektedir. Bu durum Altındağ ilçesine mi özgü, farklı illerde de bu durum söz konusu mu? Artık bu ödemelerin standartlaşması gerekmez mi?

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