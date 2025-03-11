KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 15:44
Uzman erbaş sağlık itirazı

muayene olurken elimde titreme olmadığı halde hafif titreme var diye elediler doktor abes çıktı itiraz et diyor ne yapmalıyım

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