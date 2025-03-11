Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 16:21
Boş günde 12 marta katilım zorunlumu.

12 mart günü etkinlik var.12 mart günü günü üzerimde ders ve nöbet yükü yok.Katımım zorunlumu

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