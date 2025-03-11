Boş günde tören ve kutlamalara katılım zorunlu mu?

İmza karşılığı görev ise zorunludur. Zorunludur boş gün yoktur. Ama günün anlam ve önemine göre değişir. Sadece izlemek için katılacaksanız kimse bakmaz. ŞÖK varsa öğretmenin olması gerekir.

İmza karşılığı görev ise zorunludur. Zorunludur boş gün yoktur. Ama günün anlam ve önemine göre değişir. Sadece izlemek için katılacaksanız kimse bakmaz. ŞÖK varsa öğretmenin olması gerekir.