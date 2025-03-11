Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 16:21
Dersimin olmadığı günde tören ve kutlamalara katılım zorunlu mu?

12 mart günü etkinlik var.12 mart günü günü üzerimde ders ve nöbet yükü yok.Katımım zorunlumu


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
11 Mart 2025 17:57

Görevliyseniz zorunlu.


albatros52
Memur
11 Mart 2025 19:31
İmza karşılığı görev ise zorunludur. Zorunludur boş gün yoktur. Ama günün anlam ve önemine göre değişir. Sadece izlemek için katılacaksanız kimse bakmaz. ŞÖK varsa öğretmenin olması gerekir.

lutt
Şube Müdürü
11 Mart 2025 20:02

zorunlu.


Braweheart01
Genel Müdür
11 Mart 2025 21:11

zorunlu


Peyami.safa81
Aday Memur
11 Mart 2025 21:13

Resmi yazıya imza attırmadılarsa zorunlu değil.

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