Sizce bu ifadeyi değiştirmem gerekli mi ?

Polis arkadaşlar bir konu var şuan aklıma geldi 2023 seçim döneminde trollük yapmış bir twitter hesabı için 2024 temmuz ayında ifadeye çağırıldım ifadede bu hesap benim değildir benim e posta adresim ve twitter hesabım bu ve budur yazıyordu ama ben 2024 aralık ayında ifadede yer alan twitter ve e posta adresimi sildim sebebi ise twitter dan feminist bir şahıs bana bir tweeti rt ettiğim için bana çok bulaşıyordu engelliyordum yeni hesap açıp gelip küfür ediyordu bunu 10 kez yaptı sonunda dayanamadım hesabı sildim hesabı sildiğim içinde yeni bir hesap açacaktım bunun içinde yeni e posta adresi lazım hazır yeni e posta adresi açmış iken eskisini tamamen bırakıyim dedim eski e postaydı sildim ifadeyi temmuz ayında verdim bu işlemleri aralık ayında yapmıştım şuan dank etti başıma bir sorun teşkil eder mi ? değiştirmek için gitmem lazım mı ?