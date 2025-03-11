Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 16:55
İdari mahkemeler ile ilgilenen bir avukat var ise yardımcı olabilir mi?

Merhabalar İzmir 2. İdare mahkemesine nakil için açtığım davada YD aldım.Fakat bu sefer de karşı kurum muvafakat red verdi.Bu yüzden tekrardan YD Li dava açtım.Ama İzmir 3. İdare mahkemesine düştü.Dava dilekçemde bağlantı talep ettim.Sizce hakim davayı yönlendirir mi yönlendirirse Uyap a kaç günde düşer dava sonucunu ne kadar geciktirir?

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