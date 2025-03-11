KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Mart 2025 17:06
Acil Yardım. Atama Kararı Güvenlik Konseyine Kaldı

İki ay önce küçük yeğenime istemdışı tokat attım. Çocuk gelip akülü araba ile ayağıma vurdu, bende bilgisayar da yazılım üzerine çalışıyordum. Canım yanınca refleksle hafiften tokat attım. Annesi şikayetçi oldu, basit yaralamadan dava açılmış. Güvenlik konseyi karar verecek duruma. Adli sicil kaydı da bu dava haricinde herhangi bir şey yok tertemiz hatta trafik cezam bile yok yaşım 35

Acaba durum ne olur


furkan yedek
Şef
11 Mart 2025 18:58
milli güvenlik konseyi ne alaka
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